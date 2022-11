Covid-19: Lucro do Goldman Sachs caiu 46% no 1.º trimestre

O lucro do Goldman Sachs caiu 46% no primeiro trimestre deste ano, para 1.213 milhões de dólares (1.115,8 milhões de euros), face ao período homólogo, prejudicado pela pandemia da covid-19, revelou hoje o grupo norte-americano.

As receitas líquidas nos três primeiros meses do ano fiscal ascenderam a 8.740 milhões de dólares, contra 8.810 milhões de dólares no ano anterior, menos 0,8% em termos homólogos.

O lucro trimestral por ação foi de 3,11 dólares (2,86 euros), que compara com os 5,71 dólares (5,25 euros) nos três primeiros meses de 2019, o que representou uma queda de 45,5%.

Os analistas da Bolsa de Nova Iorque esperavam que o Goldman Sachs tivesse receitas na ordem dos 7.920 milhões de dólares -- um recuo de 10% - e que o lucro por ação seria superior e na casa dos 3,35 dólares.

O presidente executivo do Goldman Sachs, David Solomon, realçou num comunicado que o banco continua a servir os seus clientes "apesar da grande volatilidade dos mercados".

"A nossa rentabilidade trimestral foi inevitavelmente afetada pelo choque económico", afirmou o gestor, adiantando estar "convicto de que a instituição financeira estará em boa posição para ajudar os clientes e as comunidades a recuperarem".

