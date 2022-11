Autodidatas representam um em cada cinco profissionais do sector tecnológico

Se, até recentemente, o percurso de profissionais de tecnologias de informação (TI) em Portugal passava quase sempre pela formação universitária, agora essa realidade está a mudar.

“A enorme disponibilidade de recursos e crescente procura do mercado por estes profissionais fez crescer a percentagem de autodidatas no setor, que corresponde agora a 20% dos inquiridos”, conclui a Landing.Jobs num questionário realizado a 2.758 pessoas da comunidade tecnológica portuguesa, divulgado esta quarta-feira.

A entrada no mercado tecnológico faz-se cada vez mais com recurso a bootcamps (formações intensivas, geralmente em programação). “O número e a qualidade dos bootcamps estão a aumentar e estes são uma excelente ferramenta para reconversão de profissionais de outras áreas”, lê-se no comunicado do marketplace que liga profissionais de tecnologias a empresas internacionais a recrutar.

Mais de 52% dos entrevistados trabalham em empresas que fornecem serviços ou produtos de TI a outras empresas (consultoria, desenvolvimento web, análise de dados, soluções na cloud, entre outras). Isto mostra, de acordo com a Landing.Jobs, que as empresas no país continuam a preferir externalizar as suas funções tecnológicas.

Os perfis mais comuns no universo tecnológico são programadores full-stack (que atuam do lado do cliente e do servidor) e front-end (do lado do cliente), totalizando 41% das respostas. “Estes são os perfis mais standard do universo tecnológico português e também aqueles que as empresas mais procuram”, detalha a empresa fundada em 2014 por José Paiva e Pedro Oliveira.

Os programadores mobile, por sua vez, perderam alguma atratividade, “o que pode indicar que as empresas estão a reduzir o seu investimento em tecnologias mobile nativas a favor de tecnologias mais standard como HTML3 e CSS para mobile”.

Naturalmente, as posições de gestão de equipa e liderança apresentam os valores salariais mais altos. Enquanto que um Scrum Master (facilitador e mentor de projetos através da metodologia Scrum, utilizada para gerir projetos complexos) com três a seis anos de experiência ganha em média 35,8 mil euros brutos anuais, um programador full-stack com a mesma experiência ganha em média 26,8 mil euros brutos anuais.

Já as mulheres ganham menos 23% do que os homens em posições semelhantes, conclui o inquérito.

No que diz respeito à linguagem de programação, a vencedora é a JavaScript. Também a Python é uma linguagem em crescimento, ao contrário da Ruby – que parece ter estagnado – e da Swift, que parece estar em queda.