NOS recebe até 550 milhões de euros pela venda de torres de telecomunicações

As torres e as antenas em telhados vão fazer chegar à NOS até 550 milhões de euros. Primeiro, vão aterrar 375 milhões de euros e, até 2026, podem vir mais 175 milhões de euros. São estes os montantes a auferir pela NOS pela venda das torres de telecomunicações à empresa espanhola Cellnex. Estes milhões somam-se aos 800 milhões de euros que a mesma empresa espanhola pagou pelas torres da Altice, dona da Meo.

“A NOS informa que foi hoje celebrado entre a NOS Comunicações e a Cellnex Telecom um acordo que tem por objeto a transmissão à Cellnex das ações representativas da totalidade do capital social da NOS Towering S.A., compreendendo a venda de aproximadamente 2000 sites (torres e rooftops)”, anunciou a operadora liderada por Miguel Almeida em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Além da venda das infraestruturas, as empresas assinaram “um acordo de longa duração que concerne a prestação, por parte da Cellnex, de serviços de hosting da rede ativa da NOS nas infraestruturas passivas adquiridas, pelo período de 15 anos renovável automaticamente por iguais períodos”. “Adicionalmente, o acordo prevê um aumento de perímetro de até 400 sites adicionais ao longo dos próximos 6 anos”, acrescenta ainda a nota. Ou seja, a NOS vende, mas continua a usar os serviços.

“O valor potencial da transação poderá ascender a 550 milhões de euros ao longo dos próximos 6 anos, com um pagamento inicial de c. 375 milhões de euros. O impacto esperado no cash flow operacional pro-forma da NOS no primeiro ano é de aproximadamente 22 milhões de euros”, concretiza ainda a explanação da empresa portuguesa liderada por Miguel Almeida.

Segundo a explicação da Cellnex ao regulador espanhol do mercado de capitais, a carteira está dividida em torres e antenas localizadas maioritária em áreas suburbanas e rurais (60%), mas também com presença urbana (40%).

Outros negócios deste ano

A empresa espanhola, de que o grupo La Caixa (dono do CaixaBank, que é o proprietário do BPI) tem 5%, fez outro acordo em Portugal este ano. “A Cellnex chegou a acordo com a Altice Europe e a Belmont Infra Holding’s para a aquisição de 100% do operador português de torres de telecomunicações OMTEL por um valor equivalente da empresa de 800 milhões de euros”, indicou o comunicado emitido em janeiro.

A Cellnex fica, agora, com mais de 6 mil infraestruturas em Portugal, cerca de 10% da carteira europeia. Itália e França são os principais mercados.

Este é um novo negócio da NOS no mês de abril, quando acordou com a francesa Tofane Global a venda da NOS ICS, serviços de trânsito internacional de voz e SMS – a mesma empresa que tinha feito a aquisição desses serviços à Altice.

Também nesta operação, a NOS vende a infraestrutura, mas contrata depois a prestação dos serviços.

"Este acordo permitirá à NOS continuar a otimizar e expandir a sua rede móvel de última geração, reforçando simultaneamente a sua capacidade de investimento na criação do valor de longo prazo para a empresa", explica a NOS no comunicado de hoje, dizendo que, com o acordo hoje celebrado, "garante as suas necessidades presentes e futuras em termos da sua infraestrutura móvel passiva".

E podem vir mais mudanças para a operadora que ainda há um mês acordou novos financiamentos bancários: "Para além deste acordo, a NOS continuará a perseguir outras oportunidades de otimização da eficiência do seu investimento".