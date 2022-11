Covid-19: Emirates relança voos para seis destinos, mas impõe restrições aos passageiros

A companhia aérea Emirates está a relançar as operações de transporte de passageiros para uma série de países, após ter suspendido em finais de março voos para mais de 100 destinos, entre os 159 aeroportos internacionais para onde opera, devido à pandemia do Covid-19.

Chicago,Jacarta, Manila, Taipé, Chicago, Tunes, Argel e Cabul são os destinos que voltam a ser operados pela Emirates, todos com voos a saír do aeroporto do Dubai, segundo anunciou a transportadora esta segunda-feira. Recorde-se que a companhia árabe já tinha retomado a 6 de abril parte da operação para Londres e Frankfurt.

Os voos agora relançados estão sujeitos a algumas restrições, e segundo a Emirates destinam-se a servir "os residentes e turistas que desejam voltar para casa" e "apenas cidadãos do país de destino e aqueles que corresponderem aos requisitos de entrada poderão embarcar", devendo ainda os passageiros "cumprir os requisitos de cada país".

Durante este período, não haverá check-in ou seleção de lugares online, e serviços como motorista e lounge não estarão disponíveis em nenhum dos destinos", informa a transportadora.

As restrições alargam-se a "alguns serviços a bordo, que também sofrerão alterações nestes voos". Assim, "revistas e outros materiais de leitura impressa não estarão disponíveis, e enquanto alimentos e bebidas continuarem a ser disponibilizados, a embalagem e a apresentação serão modificadas para reduzir o contacto durante o serviço de refeições e o risco de infeção", explicita a Emirates.

Também a bagagem de cabine não será permitida nestes voos, restringindo-se a bagagem de mão permitida dentro do avião a "computadores portáteis, bolsas, pastas ou artigos de bebé". Todos os outros objetos "precisam de ser registados e a Emirates adicionará a franquia de bagagem de cabine à franquia de bagagem dos passageiros".

Os passageiros terão de "aplicar as recomendações de distanciamento social durante a viagem e utilizar suas próprias máscaras no aeroporto e a bordo da aeronave". Como frisa a transportadora, todos os aviões "passarão por processos aprimorados de limpeza e desinfeção no Dubai, após cada viagem".