Antes da covid, banca emprestava mais de €900 milhões por mês para a compra de casa

Antes de a pandemia de covid-19 chegar a Portugal, os bancos andavam a disponibilizar, a cada mês, mais de 900 milhões de euros para a compra de casa. Fevereiro foi o sexto mês consecutivo em que esse marco foi alcançado no crédito à habitação.

Em fevereiro, o montante de novas operações de crédito para a compra de habitação ascendeu a 919 milhões de euros, segundo os dados divulgados pelo Banco de Portugal. O valor representa um abrandamento de 6% face aos 977 milhões de euros de janeiro, mas uma subida expressiva, de 25%, em relação aos 733 milhões concedidos em fevereiro de 2019.

O comportamento do crédito à habitação vinha marcando o melhor desempenho desde 2008 e, desde setembro, em todos os meses, a importância disponibilizada pelas instituições para novas operações de crédito à habitação superou sempre os 900 milhões de euros. Em dezembro, chegaram mesmo a alcançar os mil milhões. Fevereiro marcou, ainda assim, o valor mais baixo desde o início deste ciclo, em setembro.

Em fevereiro não houve ainda influência da covid-19, já que foi no mês de março que se começaram a sentir os efeitos da paralisação económica decretada pelas medidas de combate à pandemia – a próxima atualização deste indicador será divulgada a 12 de maio.

“Nas novas operações de crédito a particulares para habitação, a taxa de juro média diminuiu 1 ponto base para 1,06%”, indica o comunicado do supervisor.

Crédito em consumo perto dos recordes

Já as novas operações de crédito ao consumo totalizaram 469 milhões de euros em fevereiro, mais 9 milhões do que no primeiro mês do ano. Desde maio que os bancos concedem mais de 400 milhões por mês neste segmento, continuando próximo dos valores mais altos desde que há registos.

Já as novas operações para outros fins atingiram os 248 milhões de euros no segundo mês de 2020, mais do que os 215 milhões de janeiro.

Mais uma vez, os juros caíram. “No crédito ao consumo e para outros fins, as taxas de juro médias foram, respetivamente, de 6,84% e 3,88%, que comparam com 6,95% e 3,80%, registados em janeiro”, continua o Banco de Portugal.