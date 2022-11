Câmara de Lisboa aprova investimentos de €67 milhões em obras

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai lançar o maior pacote de investimento do atual mandato. Em reunião de câmara, o executivo aprovou o lançamento de concursos e adjudicação de obras num valor superior a €67,1 milhões.



“Estas votações confirmam o compromisso da autarquia em manter inalterado o seu plano de investimentos, mesmo perante a atual crise de saúde pública que atravessamos, promovendo o emprego e o crescimento económico num período difícil para a economia e sociedade”, refere a CML em comunicado.



Entre as obras já lançadas, para lá do início da repavimentação da segunda circular, estão várias empreitadas para a continuação do Programa Uma Praça em Cada Bairro – como a Praça Marechal Humberto Delgado, Quinta de Santa Clara (2ª fase) e reabilitação do Paço da Rainha.



Foi também lançado o concurso, no valor de 17 milhões de euros, para a construção do Quartel de Comando e Formação do Regimento de Sapadores Bombeiros (em Chelas). O maior investimento, contudo, é na requalificação do parque escolar da cidade, no valor de 30 milhões de euros.



Além destes investimentos, a autarquia liderada por Fernando Medina avançará para a reabilitação dos pavimentos e sistema de drenagem do Parque Eduardo VII (que terá um custo de €2,1 milhões) e um conjunto de obras urgentes de conservação e reparação de obras de arte no município de Lisboa (€1,5 milhões).