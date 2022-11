Covid-19. Chegou o tempo dos robôs?

A paragem quase total das empresas e das economias mundiais como resultado da pandemia covid-19 divide os especialistas. Para muitos, a dependência quase exclusiva das empresas de mão de obra humana e os impactos económicos que agora está a gerar são o argumento que faltava para dar gás a uma nova vaga de automação e à era, há muito anunciada, de robôs a substituir humanos nas empresas. Para outros, são a prova de que esse não é o caminho e que a economia não sobrevive sem humanos. Apenas uma certeza é partilhada, com mais ou menos máquinas, o trabalho do futuro será muito diferente do que hoje conhecemos. O contrato social dos vários países com os seus trabalhadores também.

Ao longo dos anos temos sido, progressivamente, assombrados pela ideia de que robôs altamente eficazes e produtivos chegariam para nos roubar o emprego. Mas se o cenário de pandemia que atualmente vivemos serviu para nos dar consciência da nossa fragilidade enquanto humanos, também está a demonstrar que temos hoje menos robôs nas empresas do que pensávamos e que mesmo quando a tecnologia existe, em muitos casos, não é usada no seu máximo potencial.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.