Imobiliário. Direito à paisagem trava construções

No centro de Penalva do Castelo estão a ser construídos quatro edifícios de linhas direitas, com as coberturas a uma altura ligeiramente superior às grades da Praça do Mercado, que quando concluídos, vão tapar a vista sobre o Vale do Dão e o Monte Real, o postal de visita desta vila beirã, a Praça do Mercado que surge agora vedada e sem acesso.

A obra tem a oposição de grande parte da população que teme perder “o património paisagístico que choraremos para sempre”, conta Gabriel Costa. A construção, que vai ocupar um dos lugares mais nobres da vida, foi projetada e executada sem consulta pública. O vereador da oposição, e antigo presidente da autarquia, conta que “nada se enquadra no local e também não têm definida a utilidade dos edifícios a construir, mas quase toda a paisagem fica tapada com as construções”. A luta por preservar “o património visual do Vale do Dão, uma maravilha paisagística na memória coletiva de todos nós” dura há dez meses e, acrescenta Gabriel Costa, “nem a Assembleia Municipal nem a Junta de Freguesia se manifestaram publicamente sobre o assunto”. O vereador reconhece que “a Câmara Municipal, tem legitimidade para fazer a obra, mas este é um bem único, como o são a Praça do Mercado e as vistas sobre uma paisagem irrepetível e do Vale do Dão e do Monte Rial”.

