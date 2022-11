Covid-19. Interior não desiste de investir

A pandemia Covid-19 não travou o apetite dos empresários pelos incentivos europeus ao investimento empresarial do Portugal 2020. Mesmo neste clima de absoluta incerteza económica, 121 empresas concorreram ao primeiro grande concurso de fundos comunitários para projetos de inovação produtiva nos chamados territórios de baixa densidade, sobretudo do interior do país.

A primeira fase deste concurso que apoia fábricas, hotéis e demais projetos de inovação produtiva terminou a 30 de março, tendo recebido 121 candidaturas que se propõe a investir €438 milhões e a criar 2.398 postos de trabalho nos territórios do interior com os incentivos europeus. Os projetos vêm sobretudo da fileira industrial – desde a metalomecânica, à eletrónica, ao têxtil, ao vestuário ou ao calçado - mas também do sector dos serviços, incluindo o turismo.



“Estas intenções de investimento - a maioria das quais submetida após a entrada em vigor do Estado de Emergência - mostram que muitos dos nossos empresários acreditam que, depois do confinamento e do isolamento, a melhor forma de enfrentarmos este momento difícil é através do investimento inovador e da criação de emprego qualificado”, diz ao Expresso a ministra da coesão territorial, Ana Abrunhosa.

“Bem sei que, para investir, precisamos de máquinas e equipamentos que muitas vezes importamos. E que para escoar os nossos produtos, estamos dependentes das cadeias internacionais… Mas este é exatamente o momento para estimularmos a produção nacional, em áreas mais intensivas de conhecimento e tecnologia, para substituirmos importações e para fornecermos mercados que estão a enfrentar problemas terríveis. Este é o momento de passarmos para o setor produtivo o conhecimento e a tecnologia que o nosso sistema científico e tecnológico possui”, defende a ministra.

A corrida aos fundos europeus para projetos de inovação produtiva no interior do país tem mais duas fases de candidaturas: a segunda termina a 13 de julho e a terceira a 7 de setembro de 2020. “Esta vontade de investimento nos territórios do interior mostra que vale a pena o governo ter políticas de valorização do interior”, remata Ana Abrunhosa.