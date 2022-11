Bolsas ganharam 10,5% em semana de desanuviamento no mercado petrolífero e na zona euro

A euforia regressou ao mercado de ações, o que o site norte-americano Politico já considerou de “loucura”.

Os investidores estão na expetativa de uma retoma económica mundial ainda no segundo semestre deste ano (no quadro de um cenário de que o ciclo se comportará em V) e festejaram o desanuviamento no mercado petrolífero com o fim da guerra de preços entre Riade e Moscovo.

O acordo no Eurogrupo para uma rede de segurança de curto prazo de 500 mil milhões de euros e deixando em aberto a discussão de “instrumentos financeiros inovadores” que garantam um futuro Fundo para a Retoma já chegou depois do fecho do mercado na quinta-feira, mas é mais um elemento de desanuviamento.

O efeito positivo no mercado da dívida ainda não se tinha feito sentir até ao fecho de quinta-feira: os juros (yields) das obrigações portuguesas e alemãs subiram no mercado secundário; a taxa dos títulos portugueses a 2 anos deixou de estar em terreno negativo, tal como a remuneração das obrigações alemãs a 30 anos.

A 10 anos, as taxas (yields) das obrigações portuguesas fecharam a semana em alta ligeira no mercado secundário: de 0,845% a 3 de abril para 0,867% no encerramento a 9 de abril.

Wall Street com a melhor semana em 46 anos

As bolsas registaram ganhos de 10,5% à escala mundial esta semana, depois de perdas de 23% durante o primeiro trimestre do ano e de 4% nas três primeiras sessões de abril.

Os ganhos no índice mundial MSCI foram puxados pela subida de 12,4% em Nova Iorque e de 14% nas praças da América Latina. Em Lisboa, o índice PSI 20 avançou 6%, com algumas cotadas a registarem ganhos acima de 17%, nos casos da Mota-Engil, Altri e Semapa.

Em Wall Street, o índice S&P 500 registou a melhor subida semanal desde 1974.

Os investidores em Nova Iorque estão embalados com as promessas do presidente Trump e do conselheiro económico Larry Kudlow de uma “reabertura” da economia norte-americana o mais cedo possível, “num mês ou dois”. "Para os investidores, o pior cenário parece estar a ser evitado", diz Marc Chandler, analista de Wall Street.

Registaram, também, com satisfação a “coordenação” entre a política orçamental da Administração Trump, depois do superpacote de 2,5 biliões de dólares (€2,3 biliões) aprovado no Congresso, e a atuação massiva da Reserva Federal (Fed). O banco central vai injectar 5 a 6 biliões de dólares (€5,4 a 5,5 biliões) até final do ano através do programa de compra de ativos (vulgo QE) e de um outro conjunto de veículos financeiros especiais para financiar indiretamente a economia real (que se soube esta semana envolverem até 2,3 biliões de dólares).

Segundo as projeções do Commerzbank os ativos da Fed vão subir de 4,2 biliões de dólares (€3,9 biliões) no final de fevereiro (antes da crise oficial do coronavírus) para 10 biliões (€9,2 biliões) no final do ano. Para os economistas do Bank of America, o balanço deverá atingir 9 biliões de dólares (€8,3 biliões). Só nas últimas seis semanas, a Fed já injectou no mercado 1,9 biliões de dólares (€1,7 biliões).

A Fed de Jerome Powell e o Tesouro de Steven Mnuchin, o braço direito de Trump na gestão desta crise financeira provocada pela pandemia, "fundiram-se", diz o colunista Jim Bianco na Bloomberg. Ironicamente, finalmente, o novo presidente do banco central é Donald Trump, diz o presidente da Bianco Research.

A semana nos mercados financeiros terminou na quinta-feira na Europa e nas Américas, mas na Ásia e na Eurasia (Moscovo e Istambul) várias praças estiveram abertas na sexta-feira, nomeadamente as duas mais importantes, Tóquio (registou subida de 0,8%) e Xangai (perdeu 1%).

A pergunta que permanece é saber se o crash bolsista chegou ao fim em março ou se haverá uma recaída.

O índice mundial MSCI registou um pico a 12 de fevereiro e iniciou uma queda de 34% até 23 de março. Desde essa altura, tem estado em trajetória ascendente. A confirmar-se seria uma derrocada bolsista muito curta no quadro de um período em que se espera a maior recessão mundial desde 1945.

Fim da guerra de preços no ouro negro

O fim da guerra de preços no mercado petrolífero é um facto geopolítico marcante da semana.

A trégua entre a Arábia Saudita e a Rússia foi alcançada na cimeira da OPEP+ (que reúne os 13 membros do cartel da OPEP liderado por Riade com 10 outros exportadores com destaque para a Rússia) na quinta-feira, tendo o acordo de cortes de produção ficado, então, pendente do apoio do México.

Depois de um entendimento bilateral, verbal, entre Donald Trump e o presidente do México, este acabou por dar o sim ao acordo russo-saudita durante a reunião dos ministros da Energia do G20.

O acordo da OPEP+ termina com uma guerra de preços de um mês e renova a aliança entre o cartel da OPEP e a Rússia firmada em 2016. O plano de cortes começa com uma redução em 10 milhões de barris por dia em maio e junho, mas desacelera em seguida, prolongando-se até final de abril de 2022.

O preço do barril de Brent (a referência europeia) subiria para 35,34 dólares durante a sessão de quinta-feira, mas acabaria por fechar em 31,82 dólares, um nível quase 9% abaixo do valor com que encerrou a semana anterior.

O efeito do acordo alcançado entre Riade e Moscovo, para um corte da produção a partir de maio, ainda não se repercutiu de imediato no mercado do ouro negro. No entanto, os futuros para dezembro apontam para um preço de 34,73 dólares e os para janeiro de 2022 estão em 38 dólares.

Recorde-se que, devido à guerra de preços iniciada a 6 de março, o preço do Brent caiu 67%, de perto de 50 dólares para um mínimo de 21,65 dólares no final de março. Desde essa altura subiu, mas ainda está 36% abaixo da cotação a 5 de março, antes do início da rutura.

À espera das previsões do FMI

Sendo dada como certa uma recessão mundial em 2020 – certamente com uma distribuição assimétrica dos colapsos económicos por países -, os investidores aguardam as previsões que o Fundo Monetário Internacional (FMI) vai divulgar na próxima terça-feira, quando a economista-chefe Gita Gopinath apresentar o World Economic Outlook.

A diretora-geral do FMI, na abertura da assembleia da primavera, este ano virtual, que vai decorrer até 17 de abril, já avisou que a contração em 2020 vai ser a maior desde a Grande Depressão de 1929. Mas Kristalina Georgieva não avançou com números.

Entretanto, a OPEP fez as contas dos cortes necessários acordados na quinta-feira na base de uma recessão mundial de 1,1% em 2020 e o Institute of International Finance, o lóbi da finança privada mundial, reviu esta semana em baixa as suas previsões apontando para uma quebra de 2,8%.

A semana será, também, marcada pela divulgação, na sexta-feira, do comportamento do PIB da China no primeiro trimestre deste ano. A expetativa centra-se na dimensão da recessão nos primeiros três meses do ano no país que foi o primeiro epicentro do novo vírus e que é a segunda maior economia do mundo. As previsões médias dos inquéritos da Bloomberg apontam para uma contração de 6%, em termos homólogos, ou seja, em relação ao mesmo trimestre do ano passado.