Sonae compra Salsa e reforça presença no mundo da moda

A Sonae Fashion vai comprar 50% de capital da IVN - Serviços Partilhados e assumir o controlo total da Salsa, reforçando assim a sua aposta no segmento da moda, onde também está presente com a Zippy, a Mo e a Losan, anunciou hoje o grupo liderado por Cláudia Azevedo.



“A Sonae SGPS, SA informa que a Wonder Investments SGPS comunicou ter exercido o direito contratual de venda à Sonae Fashion de 50% da IVN – Serviços Partilhados, S.A., sociedade que comercializa sob a marca “Salsa”, diz o comunicado enviado à CMVM - Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.



A Sonae, que tinha comprado os outros 50% do capital da empresa em 2016, através da Sonae SR, aguarda, agora, a luz vender da Autoridade da Concorrência para a concretização da operação, cujo valor não foi divulgado.



Criada em 1994, a Salsa é uma marca Portuguesa de jeanswear, com presença em mais de 35 países. Com vendas superiores a 200 milhões de euros em 2019, a empresa garante 60% do seu volume de negócios no mercado internacional.



Quando entrou na empresa, já com 2 mil pontos de venda, o grupo Sonae justificou o investimento dizendo que se enquadrava na estratégia de “reforço da presença global, diversificação de estilos de investimento e potenciação dos seus ativos e competências”, assumindo o desígnio de acelerar a expansão internacional da marca, com foco nos mercados de Espanha e França. Desde então, o volume de negócios da Salsa (106 milhões de euros) quase duplicou.



A Sonae Fashion, liderada por Luís Reis, fechou 2019 com um volume de negócios de 395 milhões de euros (+ 4,9% em termos homólogos), o que significa que a Salsa vale aproximadamente metade das suas vendas.