Empresa industrial Altri paga dividendos de 61,5 milhões a acionistas (e vai mudar de gestão)

A empresa industrial Altri vai distribuir mais de metade dos lucros em dividendos a pagar aos seus acionistas, ainda que não saiba qual a magnitude do impacto causado pela pandemia de covid-19. A decisão será votada pelos acionistas a 30 de abril, no mesmo dia em que está para deliberação uma mudança do poder do grupo que tem uma estrutura acionista idêntica à Cofina e à Ramada Investimentos.

“O conselho de administração da Altri, SGPS, S.A. propõe que o resultado líquido positivo do exercício relativo às contas individuais, no montante de 114.428.315 Euros, tenha a seguinte aplicação: Dividendos - 61.539.502 euros; Reservas livres - 52.888.813 euros”, indica a proposta para a assembleia geral, a realizar-se dia 30 de abril.

Os dividendos correspondem a 54% do lucro obtido pela empresa de pasta e papel, correspondendo a um valor bruto de 0,30 euros por ação. É menos de metade do pago no ano passado. Em 2019, a administração decidiu pagar em dividendos a totalidade dos lucros obtidos (135,2 milhões de euros), a que acrescentou ainda a distribuição de reservas livres (12,5 milhões), totalizando um dividendo bruto de 0,72 euros por ação.

A nova distribuição ocorre apesar de, no relatório e contas relativo a 2019, a Altri assumir que, à data, “não tem informação disponível para proceder à eventual quantificação” dos impactos diretos e indiretos da atual situação causada pela pandemia de covid-19.

Novo CEO

A 30 de abril, os acionistas da Altri também vão votar uma alteração da gestão. Hoje em dia, Paulo Fernandes assegura a presidência da administração, com João Borges de Oliveira como vice-presidente.

São as empresas destes dois gestores que fazem agora uma proposta de nova organização do conselho de administração da Altri: ambos ficam como vice-presidentes, chamando Alberto Castro para presidente da administração. Mas todos ficarão com funções não executivas, passando a haver agora uma comissão executiva para lidar com o dia-a-dia da empresa.

“As acionistas gostariam de informar a assembleia geral da Altri de que irão propor ao conselho de administração que vier a ser eleito, um modelo de governance assente na delegação da sua gestão corrente numa comissão executiva constituída pelo Eng. José Soares de Pina, passando este a assumir o cargo de CEO, pelo Dr. José António Nogueira dos Santos e pelo Eng. Carlos Alberto Sousa Van Zeller e Silva”, indica ainda o comunicado.

Nas assembleias-gerais das outras empresas que têm uma estrutura idêntica à da Altri, a Cofina vai alargar a sua administração, mas Paulo Fernandes continuará como presidente. Já a Ramada Investimentos manterá a sua administração intacta, sendo que João Borges de Oliveira continuará como presidente. Nem a Ramada nem a Cofina têm propostas para pagamento de dividendos, a votar nas assembleias gerais, igualmente agendadas para 30 de abril.