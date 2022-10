Luanda Leaks. PwC afasta sócios envolvidos com Isabel dos Santos

A PricewaterhouseCoopers (PwC) prometeu que ia investigar a fundo o envolvimento dos sócios portugueses com os negócios sob suspeita de Isabel dos Santos e que isso iria ter consequências. Está a cumprir. O relatório de investigação interna, em que o presidente da PwC mundial, Bob Mortiz, acabou por se envolver pessoalmente, vindo a Lisboa, está concluído e já foram identificados os sócios do escritório português que estiveram implicados: Jaime Esteves e Ivo Faria. Sócios com décadas de casa, estão ambos suspensos e já começaram a negociar a sua saída da big four, um processo que foi conduzido pela casa mãe, que enviou a Portugal um quadro norte-americano para coordenar a investigação.

Entraram ambos na PwC através dos escritórios do Porto, onde a auditora tem grande força, e foi a partir da Invicta que os laços com a investidora angolana se estreitaram. Mário Leite da Silva, o homem forte de Isabel dos Santos e o seu braço-direito em vários negócios, deu os primeiros passos da sua carreira profissional na PwC e foi lá que foi buscar os especialistas de auditoria e consultoria a quem recorria na assessoria a vários negócios.

