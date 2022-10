Exportações de componentes automóveis ainda crescem em fevereiro

As exportações de componentes automóveis cresceram 9,5% em fevereiro, para atingirem os 1,9 mil milhões de euros, anunciou hoje a AFIA - Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel. "Os números ainda não refletem o impacto da covid-19, uma vez que só em meados de março é que as empresas sentiram o abrandamento geral da atividade, com o encerramento temporário das fábricas de automóveis e consequente cancelamento de encomendas", diz Adão Ferreira, secretário.geral da AFIA.

Por destinos, Espanha lidera o ranking das exportações, com vendas de 559 milhões de euros (+22% face a Janeiro-Fevereiro de 2019), seguida da Alemanha, com 356 milhões de euros (+2,9%) e França com um registo de 249 milhões de euros, já a cair 0,5%. O Reino Unido soma 158 milhões de euros (+4,4%) e, no total, os 4 mercados concentram 71% das exportações portuguesas de componentes automóveis.

Desde 2010, as exportações lusas relativas aos dois primeiros meses do ano mais do que duplicaram, passando dos 818 milhões de euros para os 1.854 milhões de euros em 2020, o que representa um aumento de 127%.

Os componentes automóveis, neste período, representam 18,4% das exportações de bens transacionáveis, sublinha a AFIA com base nas Estatísticas do Comércio Internacional de Bens divulgadas no dia 9 de Abril, pelo INE – Instituto Nacional de Estatística.

Em Portugal, este sector agrega 240 empresas que empregam 59 mil pessoas, faturam 12 mil milhões de euros por ano e têm uma quota exportadora de 80%. Representa 6% do PIB, 8% do emprego da indústria transformadora e 16% das exportações nacionais de bens transacionáveis.

Relativamente a março, o sector já tinha antecipado uma quebra de 50%, estimando que só para o final do ano será possível voltar à normalidade.