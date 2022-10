Autoeuropa adia reabertura por mais uma semana

A Autoeuropa acaba de adiar por uma semana a reabertura da fábrica de Palmela.

Em comunicado enviado esta quinta-feira para todos os trabalhadores a empresa informa que “o período de suspensão de produção foi novamente revisto em função das circunstâncias atuais, estado neste momento o arranque planeado para o dia 27 de abril”.

Há cerca de uma semana a empresa tinha anunciado a reabertura da unidade de Palmela para 20 de abril.

A administração informa ainda os trabalhadores que “o reinício da produção está dependente não só do levantamento das condições impostas pelo estado de emergência, mas também pelo programa de produção resultante do cancelamento de encomendas”.

Note-se que ontem a empresa tinha anunciado o regresso gradual ao trabalho a partir daquela data e que irá recorrer ao `lay-off´ para os trabalhadores que não regressem ao trabalho na data da reabertura dos trabalhos, mas garante a totalidade das remunerações.

A Volkswagen decidiu suspender a produção na fábrica de automóveis da Autoeuropa, em Palmela, no distrito de Setúbal, devido à pandemia da covid-19 no dia 17 de março, mas a empresa já estava parada desde o dia anterior, segunda-feira, 16 de março, dado que muitos trabalhadores foram obrigados a faltar ao trabalho para ficarem com os filhos devido ao encerramento das escolas.

A Autoeuropa, que, inicialmente, tinha anunciado a suspensão da produção até 29 de março, prolongou esse prazo até 12 de abril, tendo agora anunciado a intenção de retomar a produção, de forma gradual, a partir do dia 20 de abril e agora para 27 do mesmo mês.

Desde o seu encerramento no passado dia 16 de março, a Autoeuropa deixou de produzir 17.250 automóveis, o que irá alterar substancialmente as previsões iniciais para o conjunto do ano que apontavam para mais de 250 mil unidades. Até à data estimada para a reabertura ficarão ainda por produzir outros 11.500 veículos.