Goldman Sachs revê em alta avaliação das ações da REN

O banco Goldman Sachs reviu em alta a sua avaliação das ações da REN - Redes Energéticas Nacionais, passando o seu preço-alvo dos anteriores 2,35 euros para 2,60 euros, segundo uma nota de análise a que o Expresso teve acesso.

Mantendo a recomendação de compra dos títulos da REN, o Goldman Sachs salienta os "fortes resultados" apresentados pela empresa presidida por Rodrigo Costa, reflexo de um crescimento mais acelerado no transporte de eletricidade e de benefícios da sua estratégia de refinanciamento, com menores custos financeiros para a empresa.

O Goldman Sachs sublinha que embore algumas empresas de energia estejam confrontadas com o impacto da queda do preço das matérias-primas e com a redução da procura de eletricidade, a REN mantém uma atividade totalmente regulada e até poderá beneficiar da subida do custo da dívida pública (uma vez que ela serve como base de cálculo para a remuneração dos ativos regulados de energia).

O banco considera ainda que o pagamento futuro de dividendos não deverá estar ameaçado, uma vez que a empresa não apresenta até 2023 grandes necessidades de refinanciamento.

Em 2019 a REN lucrou 118,9 milhões de euros, mais 2,8% do que no ano passado.