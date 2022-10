Covid-19. Dívida mundial vai disparar em 2020, prevê o Instituto da Finança Internacional

A dívida global vai subir de 322% para 342% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial em 2020, preveem os economistas do Institute of International Finance (IIF), o lobi da banca privada mundial, num documento publicado esta terça-feira.

Com este disparo, a dívida mundial, incluindo todos os sectores - famílias, Estado, empresas e sector financeiro -, vai ficar 62 pontos percentuais do PIB acima do nível de 2008, aquando da crise financeira.

O IIF, sedeado em Washington, calcula um disparo de 22 pontos percentuais do PIB baseando-se na dinâmica de subida da dívida pública em março, o primeiro mês integral de efeitos da pandemia da Covid-19, extrapolando essa variação para o conjunto do ano e tendo em conta uma estimativa de recessão mundial de 3% do PIB em termos nominais (em termos reais, a previsão é para uma contração de 1,5%).

A dívida pública mundial subiu, em março, 2,1 biliões de dólares (€1,93 biliões), mais do dobro da média verificada mensalmente entre 2017 e 2019.

Em 2019, a dívida global subiu 10 biliões de dólares (€9,2 biliões) situando-se em 255 biliões de dólares (€234 biliões). A percentagem no PIB aumentou 4,5 pontos percentuais, de 317,5% para 322%. A maior subida registou-se na dívida pública que aumentou 2,8 pontos percentuais do PIB.