Covid-19. Diário de um gestor em apuros na empresa das pastilhas Gorila

São 97 as pessoas que trabalham para adoçar a boca dos portugueses com as pastilhas Gorila e os rebuçados e caramelos Penha. Na Lusiteca, com fábrica em Mem Martins, a atividade prossegue, mas o negócio caiu a pique. A empresa tinha orçamentado para março vendas de €630 mil, dos quais €404 mil em Portugal. Com o estado de emergência, as vendas para cafés e restaurantes ficaram 65% abaixo do previsto. Nos hipermercados o desvio é de 7%.

Esta semana, o Expresso acompanhou as preocupações e os desabafos de Bruno Sá, o administrador da Lusiteca, que continua a ir diariamente à fábrica. O gestor que não suporta comida de cantina. Que vive rodeado de folhas de cálculo. E que se prepara para avançar com um lay-off, porque mesmo os negócios do açúcar também amargam.

