Covid-19: Festa da Flor adiada para setembro, juntando-se à do vinho da Madeira

Um dos mais importantes eventos turísticos na Madeira, a Festa da Flor, que estava programada de 30 de abril a 17 de maio, foi adiada de forma a coincidir com a Festa do Vinho da Madeira, que decorre habitualmente em setembro, o mês das vindimas, devido à pandemia de covid-19 que está a afetar esta região nacional que vive sobretudo do turismo.

A junção dos dois grandes eventos na mesma data, e para o nono mês do ano, altura em que se prevê que a pandemia possa estar mais controlada, foi decidida "a título excecional" só para 2020. Para Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura, "decorre da necessidade de impor ao mercado um grande acontecimento que constitua a viragem de uma página face à crise em que nos fez mergulhar a covid-19”, permitindo que seja "o grande momento de relançamento do destino Madeira" junto dos mercados de origem de turistas, nacionais, ou internacionais.

Todo o calendário de animação turística em 2020 foi reajustado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional do Turismo, devido à pandemia mundial gerada com o coronavírus. Eduardo Jesus adianta ter esperança que a junção das Festas da Flor e do Vinho da Madeira num único e grande evento possa, em setembro, contribuir para “devolver a confiança do mercado, o bem-estar e a alegria às pessoas, residentes ou visitantes”.

A recalendarização das Festas da Flor e do Vinho da Madeira passa assim a incluir "animação diversa na baixa da cidade do Funchal" entre 3 e 27 de setembro, "cerimónia do Muro da Esperança" no sábado de 5 de setembro e o "grande Cortejo Alegórico da Flor" no domingo, a 6 de setembro.

No fim-de-semana de 12 e 13 de setembro, decorre a "Madeira Flower Collection", havendo ainda no sábado "vindima ao vivo" no Estreito de Câmara de Lobos. Destaque ainda para o "Madeira Wine & Film Harvest", que decorre de 17 a 20 de setembro, e os "Concertos da Flor", de 24 a 27 de setembro.

Festival do Atlântico cancelado em 2020, por ser um momento "a exigir recato"

Cancelada, ficou a realização em 2020 do Festival do Atlântico, que se realiza habitualmente no mês de junho. Segundo a Secretaria Regional de Turismo e Cultura da Madeira, "a realidade que ainda vivemos da pandemia de covid-19 não se coaduna com a caraterística do festival", que além da componente musical é marcado por fogo-de-artifício, evidenciando-se "alegria e festa, que colide, em parte, com o quadro atual que vivemos, a exigir algum recato e consideração por quem sofre".

Depois de setembro e até ao final do ano, outros eventos programados pela Madeira são o Festival de Colombo, no Porto Santo, de 23 a 27 setembro, o Festival da Natureza da Madeira, de 6 a 11 outubro - e, mais à frente, as habituais festas do fim do ano, de duram de 1 de dezembro a 10 de janeiro.