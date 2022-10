Candidatos a estivadores para o Porto de Lisboa ameaçados por encapuzados

O incidente ocorreu na terça-feira da passada semana, e numa altura em que o SEAL - Sindicato dos Estivadores, Trabalhadores do Tráfego e Conferentes Marítimos do Centro e Sul de Portugal, trava uma batalha com os operadores, e tem em cima da mesa um pré-aviso de greve de 14 de abril a 1 de junho.

Os alvo do incidente foram dois candidatos a emprego numa empresa do setor da estiva, a PORLIS. Os dois homens iam fazer os exames médicos de aptidão ao cargo, e foi nesse contexto que foram abordados por um grupo de homens - oito ao que tudo indica -, encapuzados, que se identificaram como antigos estivadores da AETPL, e tentaram coagi-los a não assinar qualquer contrato de trabalho.

Os futuros trabalhadores da empresa PORLIS, empresa que opera no Porto de Lisboa, iam fazer os exames numa clínica na Expo na manhã de 31 de março, na terça-feira, quando ocorreu o incidente, soube o Expresso. Tratavam-se de exames médicos que antecedem a contratação e que são feitos antes de se iniciar o processo de formação, obrigatório para quem trabalha na estiva.

O Expresso confirmou junto de várias fontes a informação de que os dois candidatos a estivadores foram intimidados por um grupo de homens, onde todos se apresentavam com o capuz do casaco colocado à cabeça e de máscara cirúrgica na cara. Um dos dois candidatos que ia fazer o exame médico foi diretamente intimidado pelo grupo de encapuzados.

A PORLIS, empresa detida pelos vários operadores dos terminais do porto de Lisboa, fez queixa à polícia de investigação criminal. "A empresa relatou o caso às autoridades", disse ao Expresso uma fonte da administração de uma das empresas de estiva que confirmou o sucedido. "Não é a primeira vez que este tipo de situações acontece. Em dezembro de 2018, foram relatadas situações semelhantes no Porto de Setúbal", acrescentou a mesma fonte.

O Expresso sabe que os dois candidatos concluíram os exames e vão começar a fazer formação, processo durante o qual terão escolta policial.

"O SEAL não comenta o que desconhece", disse ao Expresso fonte sindical sobre o episódio de coação..

O sindicato sublinha que o Porto de Lisboa - outrora o maior porto português - vive uma situação de lock-out há duas semanas, porque cerca de metade do efetivo total de estivadores que pertenciam à AETPL - Associação de Empresas de Trabalho Portuário (entretanto declarada insolvente), estão impedidas pelos operadores portuários de entrarem nas instalações.

O sindicato considera a insolvência fraudulenta e ilegal a contração de novos trabalhadores para as empresas de estiva.

No cerne do conflito entre o SEAL e os operadores portuários estão cerca 150 estivadores da AETPL, empresa detida pelos sete operadores portuários e que funciona como uma pool de trabalhadores temporários que acode aos picos de atividade de cada operador na movimentação de cargas.

Ao contrário das empresas do chamado trabalho temporário, os trabalhadores da AETPL tinham contrato sem termo certo e recebiam vencimento mensalmente. Ora, como a empresa foi declarada insolvente por ordem do tribunal, os seus trabalhadores perderam o vínculo e por isso estão impedidos de trabalhar.

Entretanto, face à insolvência da AETPL os grupos ETE, Ylport e TMB, que dominam a operação portuária em em Lisboa estão a recrutar pessoal para o próprio quadro para as suas empresas de trabalho temporário.