Covid-19. Salvar as empresas como na II Guerra Mundial

Contando com a participação do Estado e dos bancos, estes Fundos de Reconstrução Nacional podem servir de veículo para a canalização de investimento, público e privado, para o tecido empresarial hoje em acentuado processo de descapitalização.

A proposta da Missão Crescimento — que pode ler na íntegra no Expresso online — é subscrita por Jorge Marrão, presidente da Associação Projeto Farol; Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas; Carlos Mineiro Aires, bastonário da Ordem dos Engenheiros; António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal e Paulo Carmona, presidente do Forum de Administradores e Gestores de Empresas.

