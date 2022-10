Covid-19. Gerir a partir de casa? Presidente da CGD conta como é

São tempos estranhos, inéditos, complicados e muito assustadores aqueles que o mundo vive por causa da pandemia de covid-19. As empresas tiveram de reinventar as formas de trabalho e de comunicação para gerir o dia a dia, colocando muitos dos seus profissionais em casa em isolamento para evitar o contágio da doença. Isso levou naturalmente a profundas alterações de rotinas também para quem tem a responsabilidade de gerir uma empresa ou um banco. “Levo isto muito a sério”, diz Paulo Macedo, presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), em conversa telefónica com o Expresso. O gestor sai pouco de casa, apenas para ir ao banco duas vezes por semana, dar uma volta ao quarteirão e ir comprar o que é estritamente necessário. “Acompanho as notícias através do iPhone e à noite vejo o Telejornal e algumas séries”, conta. Não tem muitos grupos de WhatsApp, mas as mensagens e chamadas aumentaram muito, quer profissionalmente — é um dos meios para comunicar com algumas equipas — quer socialmente, para saber dos amigos e da família.

O teletrabalho chegou em força ao mundo empresarial e Paulo Macedo não tem dúvidas de que veio para ficar. Não desta forma obrigatória e de clausura, mas é a adotar no futuro. O presidente da Caixa diz que “os dias são mais intensos. No início, a grande preocupação foi proteger os colaboradores. Arranjar máscaras, desinfetantes e colocar tudo isso à disposição quer nos serviços centrais quer nos balcões e ao mesmo tempo assegurar a continuidade do negócio com segurança”. Agora, o que é preciso “é capacidade para responder aos apoios às empresas. É uma pressão adicional, mas as equipas da Caixa têm sabido responder”.

