Bolsas perderam €1,8 biliões na semana passada, apesar de grande injeção financeira pela Fed

As bolsas à escala mundial perderam 2,6% da sua capitalização na semana passada, segundo o índice MSCI global, cerca de 2 biliões de dólares (€1,8 biliões).

As duas 'regiões' mais afetadas pelas perdas bolsistas foram a América Latina, com uma quebra de 5,9% do índice MSCI respetivo, e a Zona Euro, com uma descida de 4,8% do índice MSCI respetivo.

Nova Iorque, onde se situam as duas bolsas mais importantes do mundo - o NYSE e o Nasdaq -, viu o índice MSCI para os Estados Unidos recuar 2,3%.

Os maiores trambolhões registaram-se em Tóquio (com o índice Nikkei 225 a perder 8%), Mumbai, São Paulo e Paris (que liderou as quedas na Europa).

A reação negativa dos mercados de ações, incluindo a praça de Nova Iorque, ocorreu apesar de uma injeção de cerca de 418 mil milhões de dólares (€387 mil milhões) realizada pela Reserva Federal (Fed), o banco central dos EUA, durante a semana, e da convocação pela Arábia Saudita de uma cimeira da OPEP+ (que abrange o cartel mais a Rússia e outros produtores mundiais que não estão filiados na OPEP) para 6 de abril, entretanto adiada para dia 9.

A intervenção da Fed tem sido massiva. De final de fevereiro a final de março, o banco central dos EUA já engordou os seus ativos em 1,6 biliões de dólares (€1,5 biliões), puxando o total de ativos para 5,8 biliões de dólares (€5,4 biliões), acima dos ativos do Banco Central Europeu (BCE), que somavam, em final de março, €5 biliões.

Cimeira da OPEP+ a 9 de abril

O anúncio da convocação de uma cimeira petrolífera, na expetativa, criada por Donald Trump, de um ponto final na guerra de preços entre Riade e Moscovo, provocou um disparo na cotação do ouro negro.

O preço do barril de Brent (variedade europeia de referência) subiu 34% durante a semana, fechando na sexta-feira em 33,58 dólares. A 30 de março tinha caído para um mínimo de 18 anos perto de 20 dólares.

A próxima semana vai estar marcada por dois eventos políticos que terão repercussões nos mercados financeiros - a reunião do Eurogrupo no dia 7 de abril e a cimeira da OPEP+ dois dias depois - e pela evolução da curva de infetados e de óbitos da pandemia do coronavírus na Europa e nos Estados Unidos (para onde se deslocou o epicentro da Covid-19).

Reunião do Eurogrupo a 7 de abril

Recorde-se que o Eurogrupo, presidido por Mário Centeno, vai discutir uma proposta de consenso sobre instrumentos de curto prazo a que os estados membros poderão recorrer em caso de necessidade (nomeadamente do Mecanismo Europeu de Estabilidade e do Banco Europeu de Investimento) e um plano de médio e longo prazo proposto por França para a criação de um Fundo Europeu que possa emitir dívida mutualizada.

O mercado da dívida pública tem estado particularmente sensível à rede de segurança que a zona euro e a União Europeia venham a criar para evitar o regresso de uma crise das dívidas, com Itália na linha da frente.

Na semana que findou, os prémios de risco da dívida dos periféricos voltaram a subir, com destaque para a Grécia, cujo spread aumentou 38 pontos-base (0,38 pontos percentuais). No caso do spread exigido para comprar dívida portuguesa, a subida foi de 17 pontos-base (0,17 pontos percentuais).

Também subiu o custo de segurar a dívida contra um incumprimento (o que dá uma ideia do risco de default) nos periféricos. Mais 12 pontos-base para Portugal e um disparo de 69 pontos-base para a Grécia.

Os investidores estarão particularmente atentos às próximas decisões das agências de rating sobre a dívida dos periféricos do euro.

Itália está no foco das atenções com a Standard & Poor's a rever a nota a 24 de abril e a Moody's a 8 de maio. Com o rating italiano dado pela Moody's apenas um degrau acima de dívida especulativa (vulgo 'lixo financeiro') e com perspetiva negativa, a decisão daquele agência será particularmente importante até final do mês.

Na agenda da próxima semana, na quarta e quinta-feira, poderá, ainda, marcar a divulgação das atas das últimas reuniões da Fed e do BCE em março onde foram tomadas decisões históricas para enfrentar a crise do coronavírus.