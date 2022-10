Tecnologia nacional ganha patente nos EUA

É um primeiro passo, mas pode abrir a porta a uma caminhada mais célere no mercado internacional. A SolarisFloat, empresa portuguesa que desenvolveu uma solução própria para centrais solares flutuantes, recebeu esta semana a aprovação da sua primeira patente nos Estados Unidos da América (EUA), revelou ao Expresso um dos sócios da empresa, Nuno Delerue.

Criada em 2016 por Nuno Delerue e pelo grupo JP (do empresário João Paulo Sá Couto), a SolarisFloat desenhou uma plataforma modular que permite instalar pequenas centrais fotovoltaicas flutuantes para aproveitar as superfícies de rios, lagoas e albufeiras. A plataforma apresenta um desenho diferente de outras soluções para energia solar flutuante já em teste no mercado.

No caso da SolarisFloat, o produto concebido, designado Protevs, assenta em blocos de fixação de painéis que minimizam os custos logísticos de transporte do equipamento, mas também num desenho circular da central, que é alimentada por um motor que permite rodar toda a ilha de produção durante o dia para maximizar a exposição solar. Além disso, os próprios painéis vão ficando mais ou menos inclinados consoante a posição do sol. A existência de dois eixos de rotação permite aumentar a produção de energia de cada painel em 30% a 40% face à eletricidade produzida por painéis fotovoltaicos estáticos.

Nuno Delerue revelou ao Expresso que a patente agora aprovada, relativa a esse desenho das ilhas de produção, é apenas a primeira de cinco patentes pedidas nos EUA. “Acreditamos que a obtenção das patentes neste mercado abrirá uma autoestrada para registar as mesmas patentes noutras geografias”, avançou o empresário.

A SolarisFloat já submeteu patentes em várias dezenas de outros mercados, tendo conseguido registá-las em alguns deles.Conforme o Expresso escreveu em dezembro, a empresa portuguesa firmou uma parceria com o grupo Simoldes para a produção das plataformas de suporte dos painéis solares. E também conseguiu participar num projeto-piloto que decorrerá este ano em Westvoorne, na Holanda. Este piloto é patrocinado pela petrolífera norueguesa Equinor e pelo grupo petroquímico saudita Sabic. As autoridades holandesas acreditam poder instalar 2 gigawatts (GW) de energia solar flutuante até 2023. É mais do dobro de toda a capacidade solar hoje existente em Portugal (cerca de 900 MW).