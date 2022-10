Preço do barril de petróleo em novos mínimos

Onde é que você estava nos primeiros meses de 2002? Embora horrivelmente tolhido pelos ataques terroristas do 11 de setembro de 2001, meio Portugal ainda andava embalado pelo deslumbramento do pós-Expo 98 e, ao mesmo tempo, já se preparava para mais uma grande onda de entusiasmo que viria a anestesiar tudo e todos com o Euro 2004. Ou então você estava apenas numa estação de serviço qualquer a abastecer o depósito do seu carro com os combustíveis ali na casa dos 60/70 cêntimos por litro.

Ora, acontece que nessa altura o preço do barril de petróleo (crude e brent) rondava a bitola dos 19/20 dólares, exatamente o mesmo valor que agora se pratica tanto no mercado norte-americano como no europeu. Só que por estes dias cada litro de combustível tabela na casa dos 1,2/1,3 euros, isto já depois de várias semanas em quebras sucessivas.

