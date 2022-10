Imobiliário trava mas mantém otimismo

Os sinais do mercado imobiliário apontam para uma travagem e 11% dos investidores desistiram de concluir alguns projetos que tinham em curso, mas há indicações de algum otimismo, que aponta para que a grande maioria dos projetos seja concluída até final do ano, apesar da pandemia da covid-19.

Com base num questionário realizado pela consultora Worx, cerca de 90% dos investidores preveem realizar operações este ano, “o que vem reafirmar a vontade de continuar a investir”. Porém, e em face da pandemia, “metade dos inquiridos afirma ter alterado o seu perfil de investimento”, sendo expectável que “a área residencial seja a que mais sofrerá com a pandemia, fruto da quebra de confiança dos consumidores”. Apesar disso, cerca de 60% asseguram não ter suspendido as suas atividades de investimento. De forma geral, existe a expectativa de queda dos valores por exigência de yields (taxas de rentabilidade) superiores. Ainda assim, a esmagadora maioria (76%) está a reagir com tranquilidade, não prevendo colocar ativos no mercado para fazer face a eventuais dificuldades de liquidez.

A Worx salienta que “os projetos em andamento continuam, as construtoras não pararam, esperam-se apenas algumas dificuldades na entrega de materiais, assim como na disponibilidade de mão de obra”. Assim, os promotores vão ter que reequacionar alguns dos projetos.

Investidores não desistem

Face a este cenário, metade dos inquiridos afirma ter alterado o seu perfil de investimento, sendo que cerca de 60% destes asseguram não ter suspendido as suas atividades de investimento. Na verdade, “a principal dificuldade está na tomada de decisão, que acaba por ser adiada”.

As áreas mais atingidas são claramente o retalho não alimentar e a hotelaria, o que significa que os investidores mais expostos a este tipo de ocupação terão maiores dificuldades.

Existem ainda sectores que inevitavelmente acabam por beneficiar com a situação, tais como o retalho alimentar e a área logística associada ao comércio online. Na verdade, o estado de emergência nacional imposto pelo Governo fez com que se assistisse a um aumento exponencial da procura/compra através de meios digitais, que, já existindo, encontraram uma oportunidade natural de desenvolvimento e crescimento.