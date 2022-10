Galp em litígio com supervisor no Brasil

A Galp Energia e os restantes parceiros do consórcio que explora o bloco 11 da Bacia Marítima de Santos (BMS11), no Brasil, entraram no final do ano passado numa disputa judicial com o supervisor petrolífero brasileiro, a ANP — Agência Nacional do Petróleo, por divergências sobre a partilha de produção relativa aos campos Lula e Cernambi, situados no BMS11, o mais produtivo projeto que a Galp tem no offshore brasileiro.

Só para a Galp, que tem uma participação de 9,2% no consórcio, estão em causa €30 milhões, de acordo com o relatório e contas anual da empresa portuguesa. Segundo a Galp, “a ANP alega que os campos petrolíferos de Lula e Cernambi, que se encontram localizados dentro do BMS11, devem ser unificados para fins de PE [participação especial, uma percentagem das receitas da produção], contudo o consórcio tem outro entendimento”.

