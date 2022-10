Descodificador: Campanha do IRS arranca sem garantia de reembolsos rápidos

1 Quem deve entregar o IRS até 30 de junho?

Está aberta desde 1 de abril a época de entrega do IRS através do modelo 3 ao Fisco. Esta obrigação inclui todas as categorias de rendimentos auferidos em 2019, ou seja, todos os contribuintes devem submeter no Portal das Finanças a respetiva declaração do imposto: trabalhadores por conta de outrem, pensionistas, trabalhadores independentes, bem como quem obteve mais-valias com a venda de um imóvel e aqueles que tenham registado incrementos patrimoniais ou ganho dinheiro graças a investimentos mobiliários. A declaração só pode ser entregue por via eletrónica (há dois anos que é assim) e o prazo termina a 30 de junho. As Finanças têm vindo a pedir para os contribuintes evitarem os primeiros dias de campanha, com vista a reduzir a probabilidade de os serviços online bloquearem devido a um elevado número de acessos ao sistema. Além disso, é nesta fase inicial que o Fisco testa em ambiente real as alterações que todos os anos são introduzidas no formulário e, por isso, caso seja detetado um erro e tenha enviado a sua declaração com falhas, a necessidade de proceder à sua correção pode implicar que demore mais tempo para receber um eventual reembolso. Se, pelo contrário, deve dinheiro de IRS ao Estado, o prazo para pagamento termina a 31 de agosto.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.