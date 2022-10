Covid-19. Governo tenta salvar inquilinos e senhorios com suspensão das rendas

Com o estado de emergência renovado, o país prepara-se para passar mais 15 dias em isolamento social. E enquanto a maior parte da população portuguesa está em casa, o Executivo avançou com um pacote de medidas extraordinárias para flexibilizar o mercado de arrendamento. Entre as principais medidas aprovadas, na passada quinta-feira, na Assembleia da República, está a suspensão do pagamento das rendas para quem perdeu 20% dos rendimentos.

A proposta de lei tinha sido apresentada esta semana, após a sua aprovação em Conselho de Ministros. Mas as medidas excecionais que o Executivo levou a discussão estão longe de reunir consenso, sobretudo entre associa­ções de inquilinos e de senhorios. Se as medidas protegem os arrendatários mais vulneráveis — cujos cortes de rendimentos impliquem uma taxa de esforço acima dos 35% —, os proprietários dizem-se mais expostos à crise económica provocada pela pandemia.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.