Há empresas a oferecer créditos ilegamente. Só em março apareceram cinco

Sinal vermelho para quem se faz passar por uma entidade que podemconceder ou intermediar crédito. O Banco de Portugal lançou, no último mês, cinco alertas sobre entidades que estavam a prestar serviços não autorizados nesta área. Dois deles foram nos últimos dois dias. Há formas de saber quem é que tem luz verde do supervisor para atuar nesta área. É possível consultar quando tem dúvidas.

O último aviso foi deixado esta sexta-feira, 3 de abril, e diz respeito a uma entidade que promete encontrar compradores para empresas e tratar de financiamentos. Só que são serviços que não pode prestar.

“O Banco de Portugal adverte que a suposta entidade que tem vindo a atuar através do site https://interfin.wixsite.com/interfin, não está habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a intermediação e a consultoria sobre contratos de crédito”, aponta o comunicado do supervisor.

No dia 2 de abril, o alerta foi outro: “O Banco de Portugal adverte que a suposta entidade que atua através do endereço de correio eletrónico “claudia1.kappeler@gmail.com”, não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a concessão de crédito, a intermediação de crédito e a prestação de serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito”.

"Creditos Investismentos”,"creditoparticulares@outlook.pt" e "SF-Soluções Financeiras" foram as anteriores visadas em comunicados do supervisor como não podendo fazer intermediação de crédito.

Estas são atividades que só podem ser prestadas por entidades autorizadas – no ano passado, tinham sido feito oito avisos pelo Banco de Portugal sobre atividades que estavam a ser feitas de forma irregular. São alertas que chegam da autoridade da banca quando há uma paralisação económica que deverá vir engrossar a lista de desempregados e trazer dificuldades financeiras a famílias e empresas.

O Banco de Portugal tem uma página com a referência das entidades que já foram alvo de avisos de que não estão habilitadas a atuar em Portugal na área de crédito. Qualquer pessoa que queira serviço de crédito não pode, portanto, recorrer a estas entidades.

Nos comunicados que faz sobre o tema, o supervisor alerta que tem listagens com as entidades que quem podem exercer estas atividades específicas. Há uma lista com os intermediários de crédito que estão autorizados a fazer a mediação de operações de financiamento (por exemplo, stands de automóveis). E há depois os bancos que, entre as várias atividades financeiras que prestam, também podem fazer essa intermediação.