Greenyard Logistics Portugal inaugura novo centro logístico

A Greenyard Logistics Portugal, operador logístico de temperatura controlada em áreas como os produtos alimentares perecíveis, acaba de inaugurar um novo centro logístico em Modivas, Vila do Conde, para reforçar a sua capacidade de reposta e alavancar o crescimento do negócio.

“A nova instalação de Modivas vai alargar significativamente a presença da Greenyard Logistics Portugal na zona Norte do país e permitir maior flexibilidade, quer em termos de serviços de armazém, quer em termos de serviços de transporte", diz Vítor Figueiredo, presidente executivo da empresa, fundada na Bélgica, em 1987, em Portugal desde 2001.

O valor do investimento não foi divulgado, mas a plataforma está já preparada para uma possível expansão futura e para dar resposta a "fluxos tensos". Considerando os "tempos incertos que atravessamos, este reforço de capacidade será fundamental para melhor responder às necessidades do mercado", diz o gestor, certo de que o sector logístico "atravessa uma fase de dinamismo no país".

Sobre a localização do novo espaço com 5 mil m2, construído de raiz pela Garcia Garcia, a empresa justifica a escolha de Modivas pelas "excelentes acessibilidades e vias rodoviárias para um acesso fluido e rápido aos principais centros urbanos da região, bem como às principais infraestruturas aeroportuárias".

Dividido funcionalmente em três áreas principais, armazém de frio negativo; armazém de frio positivo e áreas administrativas e sociais, o edifício foi concebido em função da sua utilização final, que se centra na logística de frio para produtos alimentares, tendo 10 cais de carga exteriores.

A Greenyard Logistics Portugal, especialista na prestação de serviços logísticos para a indústria e retalho alimentar, com especial enfoque na área dos produtos alimentares perecíveis (Frescos, Congelados e Preparados). opera, assim, com duas plataformas logísticas multi-temperatura, em Riachos, na região centro, e no norte do país, onde aposta agora na expansão da sua capacidade.