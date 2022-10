Coronavírus põe fim a dez anos de crescimento do emprego nos EUA

A taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu de 3,5% em fevereiro para 4,4% em março, devido ao impacto económico da pandemia de covid-19 que paralisou a atividade, informou hoje o Departamento do Trabalho.

A economia norte-americana perdeu no mês passado 701.000 postos de trabalho, pondo fim a uma tendência de 113 meses consecutivos de crescimento.

O número de postos de trabalho perdidos é o mais significativo desde março de 2009, na altura da crise financeira. Em fevereiro, a taxa de desemprego tinha recuado para 3,5%, o nível mais baixo em 50 anos.

No entanto, o Departamento do Trabalho explica, em comunicado, que ainda "não pode quantificar com precisão os efeitos da pandemia no mercado de trabalho em março".

Um furacão que atinge todo o país

“A forma brusca como a economia caiu é impressionante”, disse à Bloomberg a economista-chefe da FS Investments Inc., Lara Rhame. “É como um furacão, mas atinge o país inteiro ao mesmo tempo.”, acrescentou.

As empresas norte-americanas começaram em março a cortar empregos, o que já não acontecia há quase 10 anos.

Os 701.000 empregos perdidos ultrapassaram largamente as previsões dos analistas, que apontavam para 150.000.

A maioria dos empregos destruídos (459.000) diz respeito aos setores de alojamento e lazer, principalmente bares e serviços de restauração, indica o Departamento do Trabalho.

Os Estados Unidos contam com mais 1,4 milhões de desempregados em março, ou seja, no total há 7,1 milhões de pessoas sem emprego.

Estes dados dizem respeito apenas à primeira parte de março, não refletindo por completo as restrições impostas progressivamente em diferentes estados norte-americanos a partir de meados do mês, que levaram muitas empresas a fecharem ou a reduzirem drasticamente a sua atividade.

Cenário previsto pior do que na crise financeira de 2009

Segundo a Reuters, a Oxford Economics estima que o número de perdas de empregos possa atingir pelo menos 20 milhões em abril, ultrapassando em muito muito o recorde de 800.000 em março de 2009. Os economistas também receiam que o encerramento de negócios em abril dificulte o apuramento dos dados que prermitam verificar a real extensão das perdas de emprego.

“O relatório de abril deve refletir melhor a gravidade da recessão, embora os números exatos sejam difíceis de determinar”, disse à Reuters Michelle Meyer, economista do Bank of America Securities. “As empresas que fecharam não responderão à pesquisa.”

Nas últimas duas semanas, perto de 10 milhões de pessoas pediram subsídios de desemprego nos Estados Unidos, num total de 152,3 milhões de trabalhadores que estavam em atividade em fevereiro.

O plano de relançamento da economia ratificado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, na semana passada alarga os apoios no desemprego a categorias que habitualmente não poderiam beneficiar deles, como os trabalhadores independentes.