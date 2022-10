SATA admite recorrer ao lay-off e não exclui pedir auxílios de Estado

Muito debilitada financeiramente, a SATA tem para já recorrido a férias antecipadas de forma voluntária e a licenças sem vencimento. Tudo com o objetivo de reduzir os custos da operação. Um processo que tem sido feito, segundo a transportadora, com tranquilidade e compreensão dos trabalhadores.

Com a quase totalidade da frota em terra, o grupo SATA tem agora a operação limitada a um voo diário circular pelas ilhas do arquipélago, embora não vá sempre às nove ilhas - ao Corvo, por exemplo, não vai todos os dias. Antes de ter sido decretado Estado de Emergência pelo governo regional a SATA fazia, em média, 48 voos diários inter-ilhas.

Já a enfrentar uma grave situação financeira antes da paralisação imposta pela pandemia do Covid-19, o grupo SATA, liderada por Luís Rodrigues, admite recorrer ao lay-off, mecanismo de suspensão temporária do contrato de trabalho. A companhia aérea controlada pela Região Autónoma dos Açores já tinha solicitado aos trabalhadores a antecipação voluntária de férias ou de licenças sem vencimento, com o objetivo de adequar a estrutura à redução da sua atividade. O Grupo SATA tem cerca de 1300 trabalhadores.

A administração da SATA afirma, em resposta ao Expresso, que "um instrumento considerado adequado às circunstâncias, será a suspensão temporária do contrato de trabalho, a chamada lay-off" E avança que "no decurso dos próximos dias, a equipa de gestão, em trabalho concertado com os parceiros sociais (Sindicatos e Comissões de Trabalhadores) e com os vários departamentos, irá aproximar o melhor possível o modelo disponível às circunstâncias do momento".

A SATA sublinha ainda que não irá "ignorar a necessidade de retoma da atividade operacional normal, logo que estejam garantidas as condições de saúde pública para que tal possa ocorrer".

À Lusa a administração da SATA tinha admitido recorrer "a todos as ferramentas", entre as quais apoios da União Europeia, para fazer face aos custos gerados pelos impactos negativos da pandemia de covid-19. É uma porta aberta a auxílios de Estado, que o Governo português tem em preparação também para a TAP.

"Neste momento, e perante o surgimento das diversas iniciativas que comportam vários níveis de ajuda, estuda-se, internamente, quais as que melhor se aplicam ao universo laboral do Grupo SATA e à sua situação empresarial, económica e financeira", disse à Lusa a companhia. A SATA adianta que "tem estado a acompanhar todas iniciativas desenvolvidas, junto do Conselho Europeu e junto dos governos de cada país".

A operação da transportadora aérea açoriana está limitada pelo menos até ao final do mês de abril, um período que poderá ser alargado. A SATA assegura uma ligação diária inter-ilhas dos Açores e um voo diário cargueiro entre Lisboa e Ponta Delgada. São voos que se destinam "a assegurar o transporte de carga, bens de primeira necessidade e transporte de passageiros, em caso de força maior", esclarece a companhia, ao Expresso.

O Governo dos Açores anunciou em 24 de janeiro que o novo plano de negócios da SATA deverá estar pronto até ao início do segundo trimestre e só depois se poderá dar o "passo seguinte" para a privatização de parte da empresa. Um plano que poderá voltar a cair por terra. O governo regional tem tentado, sem sucesso, privatizar 49% da SATA. Na última tentativa, a operação acabou sem candidatos com propostas vinculativas.

Há vários anos a apresentar prejuízo, os últimos números conhecidos, os do primeiro semestre de 2019, revelavam que o Grupo SATA tinha tido um prejuízo de 26,9 milhões de euros na SATA Internacional e de 6,6 milhões na SATA Air Açores.

Ao Expresso, a SATA esclareceu que a "partir do momento em que foi declarado o estado de emergência nos Açores as companhias aéreas deixaram de operar de forma regular e deixaram de transportar passageiros, conforme decretado pelo Governo dos Açores".

A Azores Airlines, recorde-se, realizou voos de repatriamento. Fez três voos para Cabo Verde, para repatriar portugueses, caboverdeanos e brasileiros.

"Felizmente, o decréscimo gradual da operação foi realizado, graças ao empenho notável de todos os colaboradores e sentido de grande compreensão por parte dos nossos passageiros, de forma relativamente tranquila, mesmo perante a intranquilidade do momento", frisa a companhia.