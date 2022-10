Inflação na OCDE abranda em fevereiro

A inflação abrandou em fevereiro nas economias da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Económico (OCDE) para 2,2%, face aos 2,3% em janeiro, ainda sem o reflexo da disseminação acelerada da covid-19, entretanto declarada pandemia.

Na nota de imprensa da OCDE é realçado o facto dos preços na energia terem subido apenas 2,2% no mês em análise, por comparação com os 4,7% em janeiro de 2020.

Os dados da inflação para março ainda não estão disponíveis, mas a estimativa rápida do gabinete de estatísticas comunitário Eurostat dá conta de uma descida para os 0,7% na zona euro, comparativamente aos 1,2% verificados em fevereiro, o que resulta quase em exclusivo do declínio nos preços da energia, com os custos do petróleo a descerem para cerca de metade no mês passado.