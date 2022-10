Hotéis dos Açores recebem 250 passageiros em quarentenas obrigatórias, mas pagas

Há duas centenas e meia de pessoas já abrangidas pela medida decretada pelo Governo Regional dos Açores, que obriga a que todos os passageiros que chegam ao arquipélago, turistas ou residentes, fiquem obrigados a cumprir um período de quarentena de 14 dias num hotel da região, a custos suportados pelo Governo Regional, desde 26 de março.

"Esta tornou-se uma medida absolutamente necessária, tendo em conta o atual estado de emergência que se vive no país, e que a fase de mitigação já se iniciou no continente, reforçando as regras impostas a todos os desembarcados nos Açores", é a posição enfatizada pelo Governo Regional dos Açores, frisando que "desta forma será possível fazer um acompanhamento rígido da quarentena obrigatória decretada pelo Governo, garantindo o cumprimento da mesma por todos aqueles que chegam aos Açores e protegendo os que já se encontram e que fazem o seu isolamento".

Os três hotéis nos Açores que estão sinalizados pelo Governo Regional a receber os passageiros que chegam ao arquipélago e que têm de ficar em quarentena são o Hotel Marina Atlântico e o Hotel The Lince em São Miguel, e o Hotel do Caracol na ilha Terceira, todos com classificação de quatro estrelas.

Segundo o Governo Regional dos Açores, estes três hotéis aderiram voluntariamente à medida de acolher os passageiros em quarentena obrigatória, e foram escolhidos "tendo em consideração a sua capacidade de resposta às condições pré-determinadas de confinamento, designadamente as relativas às condições de higiene e salubridade e a prestação de refeições diárias", resultando de um trabalho conjunto entre as secretarias regionais de Saúde e Energia, Ambiente e Turismo.

Os passageiros que se encontram de quarentena nos hotéis estão "sob vigilância ativa da delegação de saúde concelhia e da PSP, sendo que esta estará no hotel 24 horas por dia", enfatiza o Governo Regional dos Açores. E os hotéis têm de seguir normas estritas no que toca à "proteção dos profissionais responsáveis por manter a acomodação das pessoas em quarentena no hotel, a mudança de roupa dos quartos e a limpeza e desinfeção das instalações, a manutenção das superfícies ambientais, a limpeza e desinfeção de superfícies e as áreas de preparação e confeção de alimentos".

Relativamente às medidas de proteção aos funcionários, são seguidas aqui as orientações e recomendações da Autoridade de Saúde Regional, que já estão refletidas nos planos de contingência dos hotéis, destacando-se aqui a circular emitida a 27 de março pela Direção Regional da Saúde relativa a 'Procedimentos: Quarentena em Unidades Hoteleiras'.

O Governo dos Açores estabeleceu protocolos específicos com os hotéis da região identificados para receber os passageiros que desembarcam nas ilhas de São Miguel e Terceira obrigados a permanecer em quarentena, suportando as autoridades os custos associados à prestação de serviços de alojamento e alimentação necessários com esta medida. E avança que os 250 passageiros já abrangidos são "na sua maioria, residentes que estão a regressar a casa".