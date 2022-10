Paralisação de fábricas de automóveis europeias já afetam mais de um milhão de trabalhadores

Os empregos de pelo menos 1.110.107 europeus que trabalham na indústria automóvel estão ser afetados pelas paralisações de fábricas provocadas pela crise da COVID-19.

A estimativa foi avançada esta terça-feira pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) que sublinha que aquele valor diz respeito apenas às pessoas diretamente empregadas pelos fabricantes de automóveis, camiões e autocarros. Mas o impacto na cadeia de fornecedores de componentes para o sector "é ainda mais crítico".

As perdas de produção em toda a União Europeia devido a paralisações nas fábricas totalizam já, pelo menos, 1.231.038 de veículos automóveis. E estamos a falar de uma duração média de paralisações de 16 dias úteis, por agora. “Obviamente, que as perdas de produção devem aumentar se as paragens forem prolongadas ou se outras fábricas procederem a interrupções”, nota ainda a ACEA em comunicado.

Atualmente, no total, 2,6 milhões de empregos diretos são garantidos pela indústria automóvel da UE, sendo que, de forma indireta, o sector dá trabalho a cerca de 13,8 milhões de pessoas.

"Para já, a principal preocupação da ACEA e de todos os seus membros é gerir a crise imediata que a indústria automobilística enfrenta, que parou de repente - algo que o sector nunca havia experimentado antes", afirmou Eric-Mark Huitema, diretor da ACEA. O mesmo responsável sublinhou ainda que "a prioridade é proteger a saúde e o emprego dos quase 14 milhões de europeus que trabalham direta ou indiretamente em nosso setor".

A ACEA representa os 16 principais fabricantes de automóveis na Europa: BMW Group, CNH Industrial, DAF Trucks, Daimler, Ferrari, Fiat Chrysler Automobiles, Ford da Europa, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Jaguar Land Rover , Grupo PSA, Grupo Renault, Toyota Motor Europe, Grupo Volkswagen, Volvo Cars e Grupo Volvo.

O volume de negócios gerado pela indústria automóvel europeia representa mais de 7% do PIB da UE.