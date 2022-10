Finerge compra quatro centrais solares em Portugal

A Finerge, segunda maior empresa de energia eólica em Portugal, anunciou a aquisição de quatro centrais solares localizadas em Santarém, Setúbal e Loulé e que pertenciam à empresa Glenmont Partners.

Depois de um primeiro investimento na energia solar em Espanha, onde adquiriu seis centrais fotovoltaicas, a Finerge pretende reforçar a sua posição no solar, agora em Portugal. As centrais adquiridas apresentam uma capacidade de 29,8 megawatts (MW), gerando uma faturação anual de 13 milhões de euros.

Segundo um outro comunicado, do Santander Corporate & Investment Banking, assessor financeiro que atuou em representação da Glenmont Partners, as centrais em causa iniciaram operações entre 2013 e 2014.

"Sempre foi a nossa estratégia diversificar o portfólio em Portugal. Esta transação já vinha sendo preparada há algum tempo e, apesar da difícil situação que o país e o mundo atravessam, entendemos manter a aposta. Nesse sentido esta é também uma mensagem de confiança", sublinha Pedro Norton. O presidente executivo da Finerge reforça que "o objetivo é continuar a fazer investimentos que aportem valor à empresa e aos seus acionistas".

Com esta aquisição, a Finerge também expande a sua atuação geográfica, uma vez que a sua presença estava sobretudo no Norte e no Interior do país. Atualmente a empresa está presente em 39 concelhos.

A Finerge tem um total de 45 parques eólicos e quatro parques solares em Portugal, e seis centrais solares fotovoltaicas em Espanha, com uma capacidade total instalada de 1079 MW.