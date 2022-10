Estivadores avançam com pré-aviso de greve preventiva em Lisboa e Setúbal

Pela quarta vez este ano, o Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística SEAL) entregou um pré-aviso de greve. No documento entregue esta segunda-feira, o sindicato avança com uma greve “preventiva” com início a 14 de abril e termo a 1 de junho em todas as operações no período normal e suplementar. O porto Setúbal só será afetado se existir desvio de navios cujo a rota habitual seria Lisboa. Contudo, a paralisação fica sem efeitos práticos até que se chegue ao fim do estado de emergência, e só avança se os operadores portuários contratarem trabalhadores para substituirem os actuais estivadores.

Para o sindicato, o Porto vive uma situação de lock-out há duas semanas, pois cerca de metade do efetivo total de estivadores que pertenciam à AETPL - Associação de Empresas de Trabalho Portuário, entretanto declarada insolvente, estão impedidas pelos operadores portuários de entrarem nas instalações.

“É uma declaração preventiva e condicional que pretende hoje, acautelar no futuro, a não substituição de cerca de metade dos estivadores profissionais de Lisboa por outros trabalhadores”, disse ao Expresso o presidente do SEAL, António Mariano. Para o sindicato, a contratação de trabalhadores sem qualquer preparação poderá pôr em risco a operação do Porto de Lisboa, vital para o abastecimento da Madeira e dos Açores, e também de Cabo Verde e da Guiné.

Além do levantamento do estado de emergência, o pré-aviso apresentado esta segunda-feira pelo SEAL à greve só avança se as entidades empregadoras ou utilizadoras de mão-de-obra portuária “contratem ou coloquem trabalhadores estranhos à profissão e que não integrassem o contingente efetivo e eventual à data de 04 de Fevereiro de 2020”, acrescenta António Mariano.

No cerne do conflito estão estão cerca 150 estivadores da AETPL, empresa detida pelos sete operadores portuários e que funciona como uma pool de trabalhadores temporários que acode aos picos de atividade da movimentação de cargas. Ao contrário das empresas do chamado trabalho temporário, estes trabalhadores tinham contrato sem termo certo e recebiam mensalmente o seu vencimento. Ora, como a empresa foi declarada insolvente por ordem do tribunal, os seus trabalhadores perderam o vínculo e por isso estão impedidos de trabalhar.

Entretanto, face à insolvência da AETPL os grupos ETE, Ylport e TMB, que dominam a operação portuária em em Lisboa estão a recrutar pessoal para o próprio quadro para as suas empresas de trabalho temporário.

António Mariano salienta que a questão da AETPL segue o seu curso em tribunal, tendo o sindicato pedido a substituição do administrador de insolvência e convocado uma assembleia de credores.

Devido à importância do Lisboa no abastecimento da Madeira e dos Açores, António Mariano reitera que neste contexto os estivadores estão o diponíveis e elegem como prioridade os serviços relacionados com o abastecimento das Regiões Autónomas e “para efectuar todo o trabalho que se mostre necessário para fazer face a necessidades sociais impreteríveis enquanto durar a situação de emergência em que Portugal”.