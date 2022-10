Multinacional holandesa Philips quer duplicar produção de ventiladores hospitalares

A multinacional holandesa Royal Philips anunciou esta segunda -feira que está a aumentar a produção de alguns dos seus dispositivos e soluções de cuidados médicos de emergência para contribuir para o diagnóstico e tratamento de doentes infetados pelo vírus COVID-19.

Em comunicado enviado à imprensa, a Philips garante que está aumentar o fabrico de ventiladores de uso hospitalar e pretende duplicar a sua capacidade de produção nas próximas oito semanas, com o objetivo de a quadruplicar até ao terceiro trimestre de 2020.

A empresa refere ainda que mobilizou a sua rede global de fornecedores “num esforço para apoiar o aumento da produção nesta situação excecional”.

"Estamos a assistir a uma procura sem precedentes por equipamentos médicos para o diagnóstico e tratamento de doentes com COVID-19 e estamos a trabalhar incansavelmente para duplicar a nossa capacidade de produção de ventiladores hospitalares nas próximas oito semanas e quadruplicá-la no terceiro trimestre", referiu Van Houten, presidente executivo da Philips.

A empresa holandesa nota ainda que, apesar da pandemia causada pelo coronavírus COVID-19, está a conseguir manter as suas operações globais e continua a fornecer os seus clientes. No entanto, o impacto desta crise na vida pública e na atividade industrial nas regiões mais afetadas “está a causar uma diminuição na procura por produtos de consumo”, para além de ter impacto na rede de fornecedores. Porém, e ainda segundo os responsáveis da multinacional holandesa, “embora se espere que tenha um impacto negativo no resultado financeiro da Philips no primeiro semestre de 2020, a empresa não pode, neste momento, quantificar a dimensão desse impacto”.