Covid-19: moratória nas rendas de quem tiver cortes acima dos 20% no rendimento

Os arrendatários que tiverem cortes nos rendimentos acima dos 20% vão beneficiar de uma moratória no pagamento da renda até ao mês subsequente ao fim do Estado de Emergência. A medida faz parte de um pacote aprovado em Conselho de Ministros para fazer face à crise económica – em particular no imobiliário – provocada pelo surto do Covid-19.

Segundo o documento, o Governo prevê “uma flexibilização no pagamento das rendas, durante este período, aos arrendatários que tenham, comprovadamente, uma quebra de rendimentos como consequência direta” da pandemia.

A proposta de lei será apresentada esta semana no Parlamento, “com prioridade e urgência”, e prevê - no caso de mensalidades não pagas durante o Estado de Emergência - que os valores em atraso sejam pagos durante os 12 meses que se seguirem ao fim da pandemia.

"O senhorio só tem direito à resolução do contrato de arrendamento (...) se o arrendatário não efetuar o seu pagamento, no prazo de 12 meses contados do termo desse período, em prestações mensais não inferiores a um duodécimo do montante total, pagas juntamente com a renda de cada mês", lê-se na proposta de lei, aprovada em Conselho de Ministros.

As medidas incluem a possibilidade conceder apoios financeiros a “arrendatários habitacionais” e “estudantes que não aufiram rendimentos do trabalho”. Para tal é necessário que a taxa de esforço seja superior a 35%, após contabilizadas as perdas de rendimento. Será necessário “solicitar ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, (IHRU) a concessão de um empréstimo sem juros para suportar a diferença entre o valor da renda mensal devida e o valor resultante da aplicação ao rendimento do agregado familiar de uma taxa de esforço máxima de 35%, de forma a permitir o pagamento da renda devida, não podendo o rendimento disponível restante do agregado ser inferior ao indexante dos apoios sociais (IAS)”.

Os benefícios serão também concedidos a senhorios, através da “concessão de um empréstimo sem juros para compensar o valor da renda mensal, devida e não paga”. Os arrendatários que se vejam impossibilitados de pagar devem “informar por escrito até cinco dias antes do vencimento da primeira renda em que pretendem beneficiar do regime” previsto no novo regulamento.