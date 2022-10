Covid-19: Mercados asiáticos começam semana com novas perdas

Os mercados asiáticos iniciaram a semana com novas perdas, num momento em que os países registam um número crescente de infeções pelo novo coronavírus e as economias paralisam em muitas partes do mundo.

A bolsa do Japão caiu quase 3% e outros mercados regionais registaram, na sua maioria, descidas.

Contudo, as ações na Austrália subiram 7%, depois do Governo prometer mais estímulos para combater a recessão.

"Queremos manter o motor de nossa economia a funcionar", disse o primeiro-ministro, Scott Morrison, aos jornalistas em Camberra.

O Nikkei 225 de Tóquio perdeu 2,8% para 18.851,04, enquanto o Kospi na Coreia do Sul reverteu as perdas iniciais para ganhar no final da sessão 0,4%, atingindo os 1.717,10 pontos.

A bolsa de Xangai caiu 0,7%, para 2.752,53, enquanto o Hang Seng, em Hong Kong, perdeu 0,4%, para 23.399,38.

As ações caíram em Taiwan e no resto do Sudeste Asiático. O Sensex da Índia caiu 2%.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 697 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 33.200.