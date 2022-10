Covid-19: Justiça dos EUA investiga senadores por delitos financeiros

Pelo menos quatro senadores norte-americanos estão a ser investigados por vendas de ações após terem recebido briefings sobre a pandemia.

As autoridades suspeitam do crime de delito de iniciados -inside trading, segundo a cadeia televisiva CNN. O Departamento de Justiça dos EUA começou a investigar uma série de transações financeiras feitas por parlamentares após briefings sobre a nova pandemia de coronavírus que ocorreram antes da grave crise do mercado provocada pela crise da saúde, revelou a CNN este domingo citando fontes próximas do processo .

Segundo o canal de notícias, a investigação, realizada em coordenação com a Securities and Exchange Commission (a autoridade responsável pelos mercados financeiros), ainda está em fase preliminar. O FBI já entrou em contato com pelo menos um funcionário eleito, senador republicano da Carolina do Norte Richard Burr, para obter informações sobre essas transações, disse a CNN, citada pela agência Reuters.

Vários meios de comunicação mencionaram há dez dias as vendas de títulos feitos por vários senadores após um briefing sobre os riscos da atual pandemia, e Richard Burr especificou que estava baseando suas decisões operacionais apenas com base em informações da imprensa.

Recorde-se que o presidente do Comité de Serviços Secretos do Senado, o republicano Richard Burr, terá vendido entre 628 mil e 1,7 milhões de dólares de ações em 33 operações realizadas a 13 de fevereiro , depois de oferecer garantias públicas de que o governo norte-americano estava pronto para combater a pandemia, revelou o grupo de jornalismo de investigação ProPublica.

Burr integra um grupo de parlamentares que recebe atualizações diárias sobre o surto, tendo conhecimento sobre quando acontece e qual a extensão real do impacto na economia dos EUA.

Solicitado pela Reuters para comentar, nem o Departamento de Justiça nem o porta-voz de Richard Burr responderam.