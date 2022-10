Hotéis cedem 80 quartos a "pedido urgente" dos hospitais Curry Cabral e São José

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) disponibilibilizou 80 quartos para acolher profissionais de saúde, de forma a responder ao "pedido urgente" eito este sábado pelos hospitais Curry Cabral e São José.

Os hotéis My Story Tejo, na Praça da Figueira, o Turim Ibéria, na Avenida 5 de Outubro, e o Hotel Vip Berna, na Avenida António Serpa, que se encontravam encerrados devido à pandemia da Covid-19, reabriram as portas para albergar médicos ou enfermeiros que lidam com doentes nestes hospitais e receiam ficar com as suas famílias por risco de contágio.

A associação hoteleira doou mais de 3 mil artigos, como lençóis, édredons, toalhas, almofadas e fronhas, para equipar o Hospital de Campanha que abriu no Estádio Universitário de Lisboa, com 500 camas. No âmbito do programa da AHP de responsabilidade social, a AHP doou ao todo 36 mil artigos, estando a receber "inúmeros pedidos de ajuda de vários sectores de atividade, no sentido de poder doar bens e produtos de primeira necessidade a diversas entidades públicas e privadas em situação de carência". Neste sentido, a associação também já doou 11 mil doses de shampoo, 8 mil kits de escovas e pastas de dentes, 7 mil sabonetes e mais de 4 mil luvas, além de três centenas de cobertores, edredons e mantas.

Segundo a AHP, "à associação têm chegado pedidos de várias entidades como a câmara municipal de Lisboa, para apoiar as populações mais vulneráveis da cidade, o Hospital de Santa Maria e o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (Hospital São José, Hospital Santo António dos Capuchos, Hospital Santa Marta, Hospital Dona Estefânia, Hospital Curry Cabral, Maternidade Dr. Alfredo da Costa)".