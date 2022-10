Descodificador: Voos cancelados? Pode pedir reembolso, mas o apelo é para que marque novo voo

1 Se o meu voo for cancelado por causa de constrangimentos provocados pelo coronavírus, posso pedir reembolso do bilhete?

Pode, a Comissão Europeia já veio esclarecer que sim, a regra é essa para os voos com origem na União Europeia (UE). Mas, com milhares de voos cancelados por todo o mundo desde que as restrições apertaram por causa da pandemia e com as receitas em queda livre e algumas empresas a braços com problemas de tesouraria, as companhias aéreas têm apelado ao bom senso e pedem aos clientes que remarquem as viagens para mais tarde ou optem por vouchers (vales) para usar no futuro, abdicando do reembolso em dinheiro. Mas, atenção, o reembolso só é garantido se os bilhetes forem daqueles que o permitem — se não forem, as transportadoras têm no entanto tido abertura para permitir aos clientes que os bilhetes sejam trocados por vouchers ou os voos remarcados para datas posteriores. As indemnizações por cancelamento estão excluídas, uma vez que as companhias não são responsáveis pelo cancelamento dos voos — foi um acontecimento extraordinário, o surto da covid-19, que obrigou o mundo a uma travagem brusca na mobilidade.

