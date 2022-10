Covid-19. Quais os créditos cujas prestações podem ser adiadas?

O Governo aprovou um regime excecional para empresas e particulares com crédito que tenham sido afetados por causa do coronavírus. As empresas com créditos regulares e os particulares com crédito à habitação vão poder estar sem pagar as suas prestações durante seis meses. E nestes casos os bancos não poderão executar esta falta de pagamento, por imposição do regime de exceção.

Uma medida que alivia desde logo as necessidades de tesouraria por parte das empresas, que ficam dispensadas de pagar aos bancos. Um balão de oxigénio para as empresas mas também para as famílias que possam ver os seus rendimentos cair. Objetivo: evitar que as famílias e as empresas entrem em incumprimento, suavizando uma fase muito difícil de paragem económica sem precedentes.

