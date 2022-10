Coronavírus. Bruxelas não deu mais fundos a Portugal

O pacote de €1000 milhões de fundos europeus anunciado por Bruxelas para Portugal investir na resposta imediata à pandemia de covid-19 não contempla dinheiro novo, mas sim dinheiro que terá de sair do Portugal 2020, ou seja, do envelope de €26 mil milhões de fundos comunitários que foi atribuído ao país em 2014.

Recorde-se que, no âmbito da iniciativa de investimento de resposta à crise do coronavírus, a Comissão Europeia propõe agora investir €37 mil milhões para enfrentar a pandemia na União Europeia, mas graças a instrumentos como o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) ou o Fundo Social Europeu. Na carta recente enviada a Portugal, a Comissão Europeia dá a liberdade a Portugal para aplicar cerca de €1000 milhões para financiar equipamento médico, máscaras e outros investimentos urgentes ligados à pandemia.

Por não se tratar de dinheiro novo, esta iniciativa de investimento de resposta à crise do coronavírus está a ser criticada por prejudicar os países que lideram a aprovação e execução dos fundos comunitários do atual quadro comunitário 2014-2020. É o caso de Portugal. No final de 2019, o Portugal 2020 já tinha colocado 99% das verbas a concurso, sobrando apenas 1%, ou seja, €230 milhões.

Para reforçar a saúde, há então projetos de investimento noutras áreas que perderão o acesso aos fundos. Porque o envelope do Portugal 2020 não aumentou, o Governo deverá anunciar, em breve, uma nova reprogramação dos fundos do quadro comunitário 2014-2020.