António Saraiva, da CIP: “Esta será a pior crise que já vivemos. Eu e todos nós”

As 67 anos, António Saraiva prepara-se para agarrar o quarto e último mandato à frente dos destinos da CIP — Confederação Empresarial de Portugal num contexto de enorme incerteza. O caminho que fez para cá chegar foi longo e diversificado — foi aprendiz de serralheiro mecânico, estudou engenharia à noite, foi sindicalista, administrador de empresas — e nunca como hoje a experiência que adquiriu foi tão importante. E o que lhe diz a experiência? Que “quanto maior o problema, mais serenidade temos de ter para o enfrentar”. Que ou o Governo põe o pé no acelerador e faz chegar dinheiro às empresas já, agora, ou ficará com um tecido económico e social estraçalhado. E que nunca como hoje o diálogo social foi tão importante. Aos empresários, deixa uma mensagem: “Cerrem os dentes, porque vamos ultrapassar esta crise.”

Está a entrar no seu quarto e último mandato. Alguma vez pensou ser líder associativo num contexto destes?

Não, nunca como seguramente ninguém imaginaria sequer ver-se numa situação destas. Quando entrei para a CIP em 2010 apanhei a ‘crise da troika’. Agora, neste último mandato, acabo por ter esta crise da covid-19. É, de facto, um karma que me persegue mas quando assumimos estas responsabilidades temos de estar preparados para tudo.

