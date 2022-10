Novos mercados para novos consumidores

Os novos mercados do século XXI procuram aproximar-se dos consumidores, criando espaços de encontro da comunidade, piscando um olho ao turismo e recuperando a influência que o comércio tradicional tem vindo a perder para os grandes centros comerciais, invertendo assim a quebra para os produtores tradicionais.

É o que acontece no novo Mercado Municipal da Mealhada, que além dos produtores vai juntar também os feirantes. O novo Mercado Municipal da Mealhada, uma obra de €2,14 milhões, ficará numa nova área urbanística da cidade e “foi estruturado num único piso, com dois alinhamentos de bancadas fixas, permitindo a existência de 80 mesas de venda, algumas destinadas aos pequenos produtores agrícolas”, explica o diretor de comunicação da autarquia. No terrado do mercado “funcionará a feira informal que se realiza semanalmente”, adianta Miguel Gonçalves.

O mercado “criará uma nova dinâmica no urbanismo da cidade e toda a envolvente paisagística será requalificada, as áreas verdes serão revestidas com prado sequeiro e surgirão árvores autóctones de médio porte na marcação das áreas verdes do mercado”.

A nova localização do mercado, com ligação à A1 e à EN1 “dará uma nova centralidade à cidade, numa zona de expansão urbana onde estão localizados os equipamentos desportivos, escolas e o centro de saúde”.

A pensar na aldeia

Também nos Campelos, em Torres Vedras, está a surgir um novo mercado, alinhado com o tecido produtivo da aldeia. O edifício deste novo mercado será composto por dois pisos: um térreo e um outro inferior.

No piso térreo situar-se-ão seis bancas destinadas à comercialização de legumes, produzidos no concelho e outras quatro bancas destinadas à comercialização de peixe. O novo mercado surgirá enquadrado por um espaço verde e servido por um anfiteatro ao ar livre.

A Junta da Freguesia dos Campelos, que é a promotora da obra, aponta para um espaço “destinado sobretudo ao comércio tradicional”. Como sucede em Foz Côa que está a investir €2 milhões num novo mercado. O mercado será dotado de cerca de meia centena de espaços comerciais, entre peixarias, talhos e venda de vários produtos, com condições de higiene e segurança alimentar e áreas de lazer. O presidente da Câmara destaca que este será “um projeto à medida das necessidades do concelho”, mas, explica Gustavo Duarte “o novo mercado será um imóvel dotado de uma arquitetura arrojada, à semelhança de outros existentes no concelho, tais como o Museu do Côa ou o Centro de Alto Rendimento de Remo”.

Também em Caminha a necessidade de “reconciliar o Mercado Municipal com as pessoas, com o centro da Vila e com o Rio Minho” foi o que levou a câmara municipal a lançar um concurso de ideias para a empreitada, orçada em €600 mil.

A solução foi uma parceria entre o Município de Caminha e Escola Superior Gallaecia e foram os estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo a desenvolver o conceito de um mercado “adaptado às novas dinâmicas de mercado, fortalecendo o seu posicionamento no comércio de proximidade, e criar novas estratégias de divulgação dos produtos de produção local”. A obra, que aproveitará parte do antigo mercado, terá espaços de venda, cafetarias e restaurantes e espaços de convívio.

O projeto foi desenhado ouvindo as opiniões dos próprios comerciantes. A proposta dos estudantes de arquitetura aponta para que o novo Mercado Municipal de Caminha seja “um ponto de encontro com as pessoas, com o centro da Vila e com o Rio Minho”, fez saber a escola.

O objetivo do município é adaptar a estrutura “às novas dinâmicas de mercado, fortalecer o seu posicionamento no comércio de proximidade, e criar novas estratégias de divulgação dos produtos de produção local”. A empreitada tem dois anos de construção e para já foi aberto o procedimento do concurso publico para a execução da empreitada.

Estas são preocupações partilhadas com Braga que terá um novo mercado “antes do Verão”, revela a vereadora da autarquia com o pelouro da gestão de equipamentos municipais. Olga Pereira promete que “o espaço irá ficar mais atrativo para os locais e será um elemento de visita incontornável” para turistas. As obras de requalificação do mercado municipal de Braga promovem “espaços para todos num mercado que ficará preparado para receber atividades tradicionais, mas também novos espaços de restauração e de arrendamento à semelhança do que acontece em mercados europeus mais modernos”.

O objetivo do município de Braga é “que o novo mercado tenha dinamismo ao longo de todo o dia e a qualquer dia da semana, contrariamente ao que acontecia até então”. Entre os futuros ocupantes do espaço estarão “os comerciantes mais antigos e novos lojistas, com espaços para produtos biológicos e vegan”, complementa Olga Pereira que defende “o contacto direto entre produtores e consumidores através de circuitos agroalimentares de proximidade, reduzindo as preocupações ambientais e fomentando uma verdadeira ecologia”.

Horários familiares

A vereadora defende que os “mercados do século XXI devem estar aptos a promover as novas orientações de consumo, com horários familiares e indo ao encontro dos hábitos das populações mais jovens. Será isso que permitirá qualificar os operadores atraindo novos públicos”, conclui.

Foi o que fez Gouveia que renovou o Mercado Municipal, um edifício histórico que se transformou numa ancora do centro urbano, ligando duas ruas a cotas diferentes. A entrada do mercado faz a distribuição para os vários serviços e o primeiro andar foi preparado para receber pequenos eventos como feiras, exposições e concertos. Além do mercado de frescos e peixes, há uma área para lojas de produtos regionais.

Também em Famalicão a autarquia vai investir e €3,9 milhões na requalificação do antigo edifício, que além das funções tradicionais terá um mercado cíclico que servirá para os pequenos produtores efetivarem a venda eventual dos seus produtos, com espaço para showcookings e esplanadas.

O tempo dirá se a requalificação dos mercados municipais do país, maioritariamente financiada por fundos comunitários, trará uma nova energia ao pequeno comércio, mas, para já, a adesão de clientes e turistas, vincam que este será um dos caminhos para o comércio de futuro.