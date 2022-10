Covid-19. Governo não paga, mas justifica faltas durante férias escolares

Era a resposta que faltava. Os milhares de pais de crianças com menos de 12 anos afetados pelo encerramento de escolas, e cuja atividade não é compatível com teletrabalho, não terão direito ao apoio de 66% da remuneração durante as férias escolares, mas têm justificadas as faltas dadas durante esse período. Podem também gozar férias, mesmo sem o acordo do empregador.

As alterações à medida de apoio às famílias foram discutidas e aprovadas na última reunião do Conselho de Ministros, que viabilizou um alargamento do âmbito desde apoio. As faltas dadas pelo trabalhador consideram-se também justificadas sempre que este tenha de assegurar o cuidado a ascendentes que se encontrem em lares ou centros de dia.

