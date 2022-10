António Saraiva, da CIP: Colocar o ministro da Economia na concertação social foi “premonitório”

Nunca como agora o diálogo social foi tão importante, diz António Saraiva, numa entrevista à distância onde revelou grande paciência para os percalços na comunicação. O Governo está bem apetrechado, mas precisa de estabilidade. E isso implica que Mário Centeno não abandone o barco.

Ter o ministro da Economia na concertação social foi visto com agrado do vosso lado. Tem estado à altura da expectativa?

Diria que foi quase premonitório. Esta articulação entre Economia, Trabalho, Agricultura, Assuntos Fiscais, e por vezes outros ministros, tem sido muito útil. Hoje demonstra-se a enorme vantagem disso.

